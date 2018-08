«Meil on kuri kahtlus, et ta oli täitsa purjus,» kurtis fänn, kes saatis videod. Bänd esiteks hilines peaaegu 20 minutit. Ja kitarristi jutust selgus, et Dagö olevat samal päeval mänginud veel ka Hiiumaal ühes pulmas. «Reeglina me kahte kontserti ühel päeval ei tee,» ütlesid nad enne laulma hakkamist.

Seejärel ütles Lauri Saatpalu: «Mul täna sitt olla, laulan nii nagu oskan, mu tütar narkomaan.» Fännid ei teadnud, mida arvata, kui ta peale paari laulu oma hittloo sõnad ära unustas.

Peale seda hakkasid mitmed teisedki vaikselt lahkuma. «Me ei suutnud lihtsalt rohkem kuulata,» põhjendasid lahkujad. «Lihtsalt kurb... Sellise bändina ärge sellist asja küll enam juhtuda lubage. Ei suutnud üle kolme loo enam kuulata,» kurdab teine Facebookis.

«Mina kahetsen, et täna sellele üritusele tulin. Ausalt öeldes oli see halvim Dagö esinemine, kus ma käinud olen,» kirjutas järgmine fänn Facebooki. Ta tunnistas, et mõistab, et Lauril ei olnud kerge, kuid selle asja oleks võinud lahendada hoopis teisiti. «Oleks võinud kontserdi üldse ära ja piletiraha tagasi maksta. Bänd tegi endale täna väga häbi ja ülimalt piinlik ja kurb oli kogu seda janti vaadata,» lisas ta.

Ka Dagö suurim fänn Birgit leiab, et mõistlikum oleks olnud tulla lavale ja öelda, et kontsert jääb ära. «Praegu oli lihtsalt piinlik,» on ta bändi käitumises pettunud.

Kontserdi pilet maksis kohapealt ostes 17 eurot, eelmüügist ostes 12 eurot. Saatsime bändi ametlikule Facebooki saidile ka järelpärimise, mida on nähtud, aga millele ootame siiani vastust.