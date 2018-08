«Tähesõdade» režissöör JJ Abrams vabandas, et sundis näitlejannat alastistseene tegema

38-aastane Evangeline Lilly, kes mängis aastatel 2004-2010 sarjas «Teadmata kadunud» Kate Austeni, sõnas hiljuti tehtud podcasti ajal, et tal olid produtsentidega mõned raskused, vahendas Sky News . Nimelt, pidi Lilly kahel korral tegema alastistseene, mida ta teha ei tahtnud ning millest keeldumiseks tal võimalust polnud.

Telesarja loojad JJ Abrams ja Damon Lindelof on kaudselt naise ees vabandanud, kuid nad ei ole kindlad, kas see temani kohale jõudis.

Seriaali «Teadmata kadunud» tegelased. Lilly on vasakult kolmas.

«Meie reaktsioon Evie kommentaaridele täna hommikul meedias avaldatu kohta on sügav ja siiras vabandus kõige ebameeldiva kohta, mida ta »Teadmata kadunud« võtteplatsil läbi elas,» kirjutasid mehed enda avalduses.

«Me ei ole temaga veel ühendust saanud, kuid meil on juhtunud pärast väga kahju. Mitte ükski inimene ei peaks tööl end ohustatuna tundma,» lisasid nad.

«Kolmandal hooajal oli mul väga ebameeldiv kogemus, kus mulle käidi peale, et ma teeksin osaliselt alasti stseeni. Ma tundsin, et mul ei olnud selles osas mingit sõnaõigust,» sõnas 38-aastane näitleja. «Ja ma olin šokeeritud ning ma värisesin üle keha, kui me selle filmitud saime ning ma nutsin endal silmad peast välja. Aga ma pidin end kokku võtma, sest ma pidin järgmisena tegema väga tõsise stseeni,» lisas Lilly.