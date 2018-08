Kanada näitlejanna Evangeline Lilly tunnistas, et teda sunniti populaarses telesarjas alastistseeni tegema

Evangeline Lilly käis sel nädalal «Lost Boys» podcasti tegemas ning tunnistas, et ta pidi endal silmast peast välja nutma, kuid ta pidi filmima peaaegu täiesti alastisteeni telesarja «Teadmata kadunud» jaoks, vahendas news.com.au . Lilly mängis aastatel 2004-2010 Kate Austeni nimelist tegelast.

«Kolmandal hooajal oli mul väga ebameeldiv kogemus, kus mulle käidi peale, et ma teeksin osaliselt alasti stseeni. Ma tundsin, et mul ei olnud selles osas mingit sõnaõigust,» sõnas 38-aastane näitleja. «Ja ma olin šokeeritud ning ma värisesin üle keha, kui me selle filmitud saime ning ma nutsin endal silmad peast välja. Aga ma pidin end kokku võtma, sest ma pidin järgmisena tegema väga tõsise stseeni,» lisas Lilly.