KELMIKAS RANNAGALERII: kuumalaine tõi Piritale tuhandeid päikesekummardajaid

Lõpuks on käes selline suvi, millest oleme juba liiga kaua unistanud. Mõnus muusika, päevitajd, suplejad ja sportlased on kõik kohal. Lauljatar Sandra Ašileevi harrastab surfamist, mõni teine treenib end SUP-lauaga, tänase ilmaga on see ideaalne variant. Erinevad pallimängudki on Pirital on palavusele vaatamata populaarsed. Päikse käes tuleks sportida mõistlikult. Kõrgetel temperatuuridel tasub sportimise ja raske füüsilise töö tegemisel olla ettevaatlik. Eelkõige eakamatel või terviseprobleemidega inimestel. Kui see on vältimatu püüa rakendada kindlasti eelnevalt mainitud nippe ning limiteeri tegevus võimalikult lühikesele ajale.