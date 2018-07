Ära kõrbe! Nipid, kuidas end ja lähedasi tulise suveilma eest kaitsta

NIISUTA JA KOSUTA

Kui oled dehüdreeritud on ka sinu nahk päikese kahjulikele mõjudele vastuvõtlikum, rääkimata sellest, et palava ilmaga aurustub kehast suures koguses vett. Vee tarbimine on alati oluline, eriti palava ilmaga. Organismi ei tohi jätta veepuudusesse! Joo mõõdukas koguses vett ning ära kummuta liigselt külma jooki. Liiga kiire sise- ja välistemperatuuri muutumine kehas ei pruugi alati hästi mõjuda. Sama kehtib ka enda liiga külma veega jahutamisel - liiga kiire temperatuuride muutus võib keha viia šokki.

Püüa hoiduda suhkrustest jookidest ja eelista vett! Maitse lisamiseks võid kasutada värskeid marju - mustikaid, maasikaid, vaarikaid. Miks ka mitte apelsine, sidruneid ja kurki! Ka väike mündileheke jahutavas keelekastes mõjub soojal suvepäeval väga värskendavalt.

Püüa hoiduda liigselt soolasest toidust. Puu- ja köögiviljad on suvisel palaval ajal väga kasulikud. Need sisaldavad rohkelt vitamiine ja antioksudante ning ühtlasi ka vett.

Vesi. FOTO: Pascal Broze / Reporters

PÄIKESEKAITSE

Päikesekreemi tuleks nahale kanda umbes pool tundi enne päikese kätte minekut.

Kui viibid rannas ja plaanid tihti vees käia eelista kindlasti veekindlat päikesekreemi. Põhjamaisele heledale nahale tasuks valida kreem, mille kaitsefaktor on 25 või rohkem. Tasuks valida toode, millel on laia spektrumiga kaitse nii UVB kui UVA (ka UVC kiirgus on kahjulik) kiirguse vastu. Kui ujud või higistad palju, ära unusta kreemi regulaarselt uuesti peale kanda.

Päikesekreeme on laias laastus kahte sorti: mineraalsed või keemilised. Mineraalsed päikesekreemid sisaldavad tsinkoksiidi ja titaandioksiidi, mis tekitavad nahale füüsilise barjääri. Keemilised päikesekreemid sisaldavad tihti nahale kahjulikke koostisosi, mis võivad tungida läbi naha pinna. Seega tasuks päikesekreemi valimisel olla ettevaatlik, eelistada mineraalseid või looduslikke koostisosi ning konsulteerida oma dermatoloogi või apteekriga. Lisaks võivad mõned kreemid raskendada kehal D-vitamiini tootmist.

Päikeskreemi sattumine veekogudesse avaldab kahjulikku mõju ka veeorganismidele. Eriti ookeanides, kus iga aastane suur kogus vette sattunud päikesekreemi mõjub laastavalt korallidele ja seeläbi mõjutab ahelreaktsioonina ka teisi veeorganisme.

Alternatiivina on loodud läbipäevituvad rannariided, mis ei paku küll nii tugevat kaitset, kui päikesekreem, kuid lühiajalisel päikese käes viibimisel siiski piisavalt. Ja päikeserante ka ei jää!

Kaitse ka oma silmi, juukseid ja pead! Juuste jaoks on võimalik osta päikesekaitset sisaldavat palsamit, mida enne pikalt päikese käes viibimist juustesse pihustada. Et ere päike ei pimestaks, ega liigselt silmi kuivataks, tasub kanda päikeseprille ning mütsi, mis kaitseb pealage põlemise ja ülekuumenemise eest.

Me näeme päikest küll harva, kuid ära mine liiale ning keskpäeva ajal, kui päike on kõige kuumem, leia mõni varjuline koht! Eriti kehtib seee laste puhul, kelle väiksest kehast arustub kiiresti vedelik, on ülekuumenemisoht ning nende nahk on väga õrn.