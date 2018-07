Elu24 tabas Maxima telgi esise šašlõkisuitsu seest noore räppari Margus Kardna ehk EUTANAA$IA. Tema loodud on muide räpihit «Lauaviin» . Noormees tuli festivalile 5MIINUST kuulama, kuid arvas, et ühe õlle ikka võtab. Räppar leidis, et tops õlut kahtlaselt odava hinnaga 2.50€,maitseks kindlasti kohutavalt.