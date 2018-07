Galerii: vaata, kas aktsiisid on ka Õllesummeri õllehindadele paugu pannud

Tänavuse Õllesummeri hinnakirjad algavad 3€ vaadiõllega. Tuntud brändide seas on märgata ka käsitööõlleputkasid, kuid nende vastu on huvi leigem. Siidri saab kätte 4€ eest ja üllatavalt populaarne on tänavu hoopis veinitelk.

Hinnatõusu positiivne tulemus on see, et noored ei joo festivalil liiga palju. Söögihindu vaadates on olukord aga leebem, maitsva ja suure šašlõki saab kätte 7€ eest.