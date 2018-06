Ariana Grande: mul on eluaeg olnud ärevushäired

Ariana Grande muusika on miljonite tänapäeva teismeliste elu soundtrack. Kuna Ariana on pisut teistmoodi popstaar, on tema fännid peale selle, et nad on verinoored ka pisut veidrad. Ariana Grande kontserditel tunnevad nad end vabalt ja ka LGBTnoored jumaldavad teda.

Ariana Bevery Hillsi kodu, kus ta on elanud 3 aastat, on täis võltsämblikke, meigitopsikuid ja retrostiilis päikseprille. Ja popstaaril on muuseas ka seitse koerakest, kes on kõik varjupaigast pärit loomad.

meanwhile A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Aug 15, 2017 at 8:36am PDT

Ariana ei häebene tunnistada, et tal on ärevushäired. «Ma usun tänapäeval on ärevushäired paljudel,» ütleb ta. «Kui ma sügisel oma tuurilt koju saabusin, siis need võimendusid,» täpsustab ta. «Vahel inimesed arvavad, et ma olengi hull,» pihib popstaar.

Peale 22. mai traagilisi sündmusi, lubas Ariana teha mälestuskontserdi pommiplahvatuses hukkunud 23 fänni perekonna toetuseks, kuid nii mõndagi pahandas see idee. «Meie vastus sellele vägivallale peab olema see, et saame veelgi lähedasemaks, aitame üksteist, armastame rohkem, laulame valjemini ning elame veel lahkemalt ja suuremeelsemalt, kui enne,» ütles laulja toona. Ja see heategevuskontsert liigutas oma siirusegakogu maailma.