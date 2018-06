Soome alastijooksul on pealtvaatajaid kümme korda enam kui jooksjaid, seega kaasaelamise vähesuse üle osalejad kurtma ei pea. Jooksjatel on lubatud kanda peakatet ning samuti võivad jalas olla jooksutossud, kuid see on ka kõik. Erandina on naistel lubatud selga panna rinnahoidjad ja sedagi praktilistel põhjustel.