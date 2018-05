Meelelahutusauhindadel Aasta Parima Teleseriaali Näitlejannana tiitli saanud Merle Palmiste kiidab tänavust teemavalikut: «Burlesk on väga põnev teema, minu meelest on see väga põnev valik.» Lisades, et hoolimata teema seksikale ja veidi hämarale alatoonile on inimesed valinud endale väga maitsekad kostüümid. Aga ega aega teiste inimeste kostüümidesse süveneda eriti polegi, naine veetis enamuse õhtust tuttavatega juttu ajades ja mõnusalt aega veetes.

Veel enne kui sai avalikuks, et Merle on osutunud nomineeritud kategooriaks võitjaks kirjeldas naine oma positiivseid emotsioone: «See on väga hea tunne! See näitab, et inimesed vaatavad seriaali ja elavad sellele kaasa. See on ühele näitlejale kõige parem tunne üldse, ma olen nii õnnelik!»