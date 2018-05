Piltidelt on näha, kuidas spordiriietes ja halli nokamütsiga Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum sõidab rattaga ringi Pirital mere ääres ja männimetsa all. Üks pilt on tehtud parklas. Seejärel külastas prints Olde Hansa restorani vanalinnas. Kuigi Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoumil on kaasas oma ihufotograaf, teeb ta ka ise oma siinsetest seiklustest pilte. Printsi tähelepanu pälvisid nõukaaegsed ja keskaegsed majad, mida ta oma InstagramStory jaoks pildistab.

Šeik Hamdan sai Dubai kroonprintsiks 2008. aastal. Ta on kroonprintsina mitmete heategevusprojektide patroon, tegeledes aktiivselt ka majandusega. Prints huvitub mitmest spordialast: ratsutamisest, jalgrattasõidust ja sukeldumisest. Lisaks harrastab prints kaamelite võiduajamist ja sportautode võidusõitu.

Kodumaal on ta ka tuntud romantiliste ja patriootlike luuletuste kirjutajana, need on rahva seas väga populaarsed.

Prints on osalenud paljudel rahvusvahelistel ratsutamisvõistlustel, saades kõrgeid kohti.

Oluline info tüdrukutele: Dubai kroonprints on vallaline!

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ( sündinud 14. novembril 1982) on Araabia Ühendemiraatide Dubai kroonprints, keda ta kodumaal tuntakse poeedinime Fazzaa3 all.

Ta on Dubai šeigi Mohammed bin Rashid Al Maktoumi ja šeigi vanima naise, šeika Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoumi poeg. Šeigi 12 lapse seas on ta sünnilt neljas. Tal on vanem vend, ülejäänud lapsed on ta poolvennad ja -õed.

Ta sai hariduse Dubai mainekas eliidi lastele mõeldud poistekoolis ja on lõpetanud Dubai valitsuse alluvusse kuuluva keskkooli. Ta haridustee jätkus Ühendkuningriigis Sandursti sõjaväeakadeemias, mille ta lõpetas 2001. aastal, hiljem õppis ta Londoni majanduskoolis majandust ja rahvusvahelisi suhteid.

Dubais toimub 2020. aastal maailmanäitus. Kroonprints Hamdan läks pärast seda, kui Dubai sai selle sündmuse korraldamise õiguse, maailma kõrgeima hoone Burj Khalifa kõrgeimale korrusele Araabia Ühendemiraadi lippu lehvitama.