Unistuste prints? Eestis seikleva Dubai šeiki luksuslik elu

شهداؤنا وجنودنا البواسل.. ستبقون دائما مصدر فخر لوطننا الغالي #الإمارات_بكم_تفخر #يوم_الشهيد Our martyrs and brave soldiers...you will always remain a source of immense pride for our beloved country.

A post shared by Fazza (@faz3) on Nov 29, 2017 at 10:25pm PST