MeToo skandaal «Kuuuurija» moodi: tippadvokaat sattus ahistamise ohvriks

Tuuli Ly pöördus advokaadi poole, et saada abi oma eksmehe vastu. Väidetavalt hakkas advokaat Tuuli Lyga flirtima ja siivutuid ettepanekuid tegema. «Tasud oma arvad mulle voodis?» uuris mees Tuuli Ly sõnul äkki Messengeris.

Tippadvokaat 37-aastane Hannes Olli vallandati töölt selle juhtumi eest süüdistuseks kutse-eetika rikkumine. Olli väidab, et Tuuli Ly lõikas vestlustest välja vaid endale sobiva. Seksikaid pilte hakkas Tuuli saatma just siis, kui advokaat küsib, millal naine oma arved ära maksab.

Olli mõtles, miks naine talle neid nooruspõlve pilte saadab. Kuid leidis, et naine on tõesti seksikas fotodel. Tänaseks on Olli ehmunud, kuna ta ei ole oma elus väidetavalt kunagi nii halbade inimestega kokku sattunud.