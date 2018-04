Täna õhtul ilmuv «Kuuurija» lugu lubab avaldada jõhkra loo sellest, kuidas õigusabi saanud naine avalikustab, et tema advokaat soovis tasu saada natuuras. Advokaat ise väidab aga, et hoopis tema on langenud oma kliendi ohvriks.

Elu24 poole pöördus Tuuli Luiga, kes on tänase saate peategelane ning kelle sõnul on õhtul eetrisse minev saade Katrin Lusti väljamõeldis.

«Kohus nagu keelab selle loo avaldamise,» sõnab Luiga Elu24le. «Mul on kaks alaealist last, kes ei lähe pärast seda enam kooli. Nad on täiesti šokeeritud juba praegu,» sõnab murest murtud naine.

Luiga sõnul osales ta «Kuuuurija» saates heas usus, et teda aidatakse. Samuti lootis naine oma loo näol julgustada ja kaitsta kõiki Eesti naisi, kes on samas olukorras, et nad ei kardaks ja julgeksid leida asutusi, kuhu abi saamiseks pöörduda.

«Aga Lust teeb sellest loo, mida tema tahab - ehk ta kirjeldab, et on jõhker ahistamisskandaal, mis on täiesti vale,» sõnab Luiga. «See on nii vale, et mul on lihtsalt endal vastik seda näha ja kuulata.»

Advokaat ja Luige omavahel tõepoolest suhtlesid, ent naise sõnul ei puudutanud mees teda kordagi sõrmeotsagagi. «Fikseeritud on ära see, et sõnumitest on 83 kuvatõmmist, mis on siis mustvalgelt nii, nagu meie omavahel rääkisime. Sealt siis tulebki välja see, et ta tahtis seksi selle teenuse eest, mida ta mulle pakkus. Selle peale ma sain šoki ja rääkisin sellest tema tööandjale, mille peale ta lasti päeva pealt lahti.»

Luige ei soovi, et saade ilmuks. Naisel on lapsed, kes on juba praegu saate tõttu palju haiget saanud ning ta ei julge mõeldagi, mis peale saadet saama hakkab.

«Ma ei oodanud, et Katrin Lust hakkab mind laimama ja otsima inimesi, kes mind laimaks. Ta määrib mu nime praegu nii palju, et see on väga kriminaalne. Sada protsenti lähen ma kohtusse tema vastu koos Zandiga.»

Varasemalt on ärimees I. J. Zand korduvalt väitnud, et Katrin Lust on «Kuuuurijas» valeväiteid esitanud ning oma saatega mehele suurt mainekahju tekitanud. Ühtlasi ootab Zand, et ka teised «Kuuuurija» pärast kannatanud temaga ühendust võtaksid, et ka teiste eest kohtusse minna. Loe eksklusiivsest intervjuust ärimees I. J. Zandiga rohkem SIIT!

Luige sõnul läheb ta kohtusse igal juhul. «Lust valetab, kõik laused ta miksib kokku - pooli asju tegelikult pole olemaski, mis ta seal räägib. Keegi peab ju kaitsma, selline asi peab lõppema. Nii nagu Zand ütleb, et selline asi tuleb lihtsalt ära lõpetada.»

Elu24 võttis ühendust Katrin Lustiga ning uuris, mida arvab süüdistustest teleajakirjanik ise. «Kui inimene tuleb pakkuma intervjuud ja kui see ei tule selline nagu tahetakse, siis jääb ikka ajakirjanik süüdi,» sõnab Lust Elu24le.

«Meile tuli vihje selle kohta ja saime teada nime ning helistasime talle ja uurisime, kas vihje vastab tõele ning tema seda kinnitas. Ta tuli samal päeval vabatahtlikult toimetusse ja rääkis, kuidas see advokaat teda ahistas ning küsis selle intervjuu eest raha. Kui ta kuulis, et raha ei saa, ütles, et lugu ei tohi ilmuda.»