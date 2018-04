Advokaat Ants Nõmper, leiab, et kui härra Zand väidab, et Katrin Lust on kedagi šantažeerinud on see tema arvamus. «Mina tema arvamusi ei kommenteeri,» ütleb ta Elu24-le. Seoses sellega, et I.J. Zand on nimetanud Nõmperit, mitte juristiks vaid saate kaasosaliseks, ütleb Nõmper, et teeb kõigest oma tööd ja toob välja tsitaadi advokatuuriseadusest: «Klienti ja advokaati ei saa samastada.»

Väide, et TV3 on pakkunud Zandile kompromissi, vastab mehe sõnul tõele. «Oleme temaga kompromissiläbirääkimisi pidanud, aga need ei ole kuskile viinud. Nüüdseks on need lõppenud.» Kompromissi ei ole leitud, sest ühe poole soovid ja teise poole pakkumised ei ole olnud kokkulangevad. Zandi poolt esitatud soove, palub Nõmper küsida temalt ise. Ka TV3-e poolt pakutut ei ole võimalik avaldada, sest läbirääkimised olid Zandi nõudel konfidentsiaalsed.

Advokaadina leiab Nõmper, et kõnealuse «Kuuurija» saates oleks härra võinud Zand ka ise oma seisukohad avaldada. «Vastavalt tema kommentaare arvesse võttes, oleks saade kindlasti tulnud teistsugune.» Seda, milliseid väiteid kajastati või mitte, soovitab advokaat kõigil ise järgi vaadata ning järeldusele jõuda.

Zand väidab, et Kuuurija poolt kahjustatud saanud firmade tegevjuhid on võtnud ühendust TV3-e omanikega Ameerika Ühendriikides, kes ei ole tekkinud olukorra üle sugugi rõõmsad. Samas väljendab mees valmisolekut asjade kulg enda kätte võtta kui TV3e omanikud selleks initsiatiivi üles ei näita. Lisaks soovib uurimisse kaasata ka kõigi teiste kannatanute ütlused, et üheskoos suur kohtuhagi esitada. «Mul on raha, et ka teiste eest kohtusse minna. Kui me kaotame, siis kaotame, kui aga võidame, siis ootavad ees suured summad.»

Mees väidab, et TV3 on pakkunud talle kompromissi, pakkudes võimalust avalikuks esinemiseks, kus ta saaks esitada oma seisukohti. Pakkumine võeti tagasi kohe kui Zand soovis avalikku vabandust. Mees arvab, et vastuhakk ja enda eest seismine tuli TV3-le üllatusena ja teda üritatakse igal võimalusel vaigistada. Priit Leito ei ole tehtud avalduse sõnastusega nõus, öeldes Elu24-le, et TV3 on alati olnud valmis andma härra Zandile võimaluse vastulauseks, aga hoopis mees ise pole seda soovinud või on selles osas kättesaamatuks jäänud. Pakkumine kehtib ka täna.

Priit Leito kinnitab, et oma senistest ütlustest ei taganeta ning toetatakse «Kuuuurija» eetris olnud väidete tõesust. Zandi meedias esitatud juttu või ähvardusi ei võeta üleliia tõsiselt, sest tegelikkus on veidi teistsugune: «Me oleme härra Zandiga kohtunud ning siis on jutud palju tagasihoidlikumad. Ta on rääkinud meile kohtuasjast USA-s, aga see on mõeldamatu, et üks Ameerika Ühendriikide kohus hakkaks tegelema Eestis või Euroopa Liidus toimunud probleemiga.»