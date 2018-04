Kõige kõvemad riiukuked! Eesti staarid, kes on sattunud löömingutesse

Kõige kõvemad riiukuked Eesti staaride seas on kindlasti räpparid.

Märtsikuus 2018 ühes tankla teenindusjaamas peksa saanud «Prooviabielust» tuntud Liisa Kuusmaa väitis enda tunnistuses, et kaks vene keelt kõnelevat naist tulid talle kallale. Kanal 2 saates «Krimi» avaldatud turvakaamera videost selgus, et kaklusele eelnes jõhker sõim ja võimalik tülinorimine.

Seda, et meie räpparid on kõvad kaklejad, tõestab ka aastate tagune Genka juhtum. 2005. aastal jaanuaris toimunud Raadio 2 aastahiti gala lõppes skandaaliga, kui Genka ehk Henry Kõrvits virutas Nexuse managerile Peter Rossile rusikaga, vahendab Õhtuleht

Süüdistuse järgi läks Kuslap 2010 aasta 3.aprillil kell 23.15 Tallinnas Sõpruse puiesteel oma allkorruse naabrite juurde, et paluda neil vali muusika vaiksemaks panna. Kuslapil tekkis aga noormeestega sõnavahetus, see kasvas üle rüseluseks. Korterist lahkudes lõi Kuslap välisukse kinni, nii et noormehel jäi sõrm ukse vahele, mistõttu osa sõrmest amputeerus.