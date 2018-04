Mis juhtus? Angelina Jolie viidi haiglasse

Hollywoodi hinnatumaid näitlejannasid Angelina Jolie on viimasel ajal fännide meelest kahtlaselt palju kaalust alla võtnud. Tema eksabikaasa Brad Pitt naudib elu koos uue silmarõõmuga.

Jolie läheased kinnitavad, et näitlejanna nokitseb ainult õunu ja pähkleid. Nüüd on üks lähedastestka välja öelnud, et Angelina kaotas märtsis omas kodus teadvuse ja viidi haiglasse.