ETV+ juht Darja Saar andis viimase intervjuu automaat selja taga

Üleeile oma lahkumisest ERRi venekeelse telekanali ETV+ peatoimetaja kohalt teada andnud Darja Saar selgitas lahkumise tagamaid tööruumides, kus taustal võis televaataja silmata automaatrelva. Hoolimata Elu24 püüdlustest on Darja Saar hommikust saati jäänud kättesaamatuks. Peatoimetaja abi Marina Zastrogina edastas küsimuse Darjale, kuid vastust siiski ei saabunud.

Tondi lasketiiru instruktor Tõnis Orumaa hindab pildil olevat relva: «Tegemist on AK 47ga.» Mehe hinnangul võib olla tegemist maketiga. «Arvan, et on makett,» kinnitab ta Elu24-le.