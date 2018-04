11 päeva õnnetusest: «Kodutunde» saatejuhi seisund pole muutunud, lähedasi naise juurde veel ei lasta

Tartu Ülikooli kliinikumi avalikkussuhete spetsialist ütles Elu24le täna hommikul, et haigla on gripi tõttu endiselt karantiinis ja külastajaid haigete juurde ei lasta.

See tähendab, et ka lähedased pole saanud üldintensiivravi osakonnas olevat Signet külastada. «Külastuspiirang on külastuspiirang, ka lähedastele,» sõnas eelmisel nädalal Tartu Ülikooli kliinikumi avalikkussuhete direktor Kristi Tael. Täna kinnitati kliinikumist, et nii on ka praegu. «See on tema enda huvides,» sõnas avalikkussuhete spetsialist Helen Kaju.