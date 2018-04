Täna õhtul on saatejuht Signe Lahteini juhtimisel eetris «Kodutunde» 200. osa

Pärnumaal Taali külas Panga talus elab Anne-Ly, kellel pole mitte ainult palju loomi, vaid kelle peres sirguvad ka väga toredad lapsed. Paraku on pereema elanud üle suure tragöödia: ta on pidanud matma oma kuue-aastase tütre.

2012. aastal sõitis Anne-Ly oma mehega Soome vahet, et leida seal korter ja töö ning et kolida siis juba terve perega Soome elama. Kui ema ja isa käisid Soomes, olid kuue-aastane Pille-Riin ja kolme-aastane Karl-Martin vanaema ning tädi hoole all.

Soomes viibides sai Anne-Ly telefonikõne, et tema tütrega on lood väga halvad. Anne-Ly sõitis kohe tagasi Eestisse ja sai haiglas teada, et arstid olid ta tütrel tuvastanud ajukasvaja. Paraku ei suutnud operatsioon last surmast päästa.