Vaktsiinivastane lauljatar Hannah tõmbub tagasi: minu mõte ei ole kordagi olnud kellelegi haiget tegemine või solvamine

Eile oli lauljatar juba ähmi täis ja püüdis vabandada. «Facebookis on mitmeid gruppe, kus end välja elada. Minu postitus ja sein ei ole kindlasti see koht, kus vaktsiinide pooldajad või vastased peaksid teineteisele inetusi loopima,» kirjutas Hannah nähes, kuidas tema püstitatud teema aine kirgi kütab.

Hannah üritas pahemeeletormi leevendada ja palus mitte solvuda. «Kuulge sôbrad, ei ole môtet solvuda vôi isiklikult vôtta vôi end puudutatuna tunda. Môni inimene vaktsineerib ja teine ei valtsineeri ning need valikud on puhtalt isiklikud ja okeid,» kirjutab laulja.

Kuid lauljatar ei anna lõplikult alla: «Mõjutusvahendid selle postituse eemaldamiseks on juba käima lükatud. Teil on ju ometi samamoodi kriitikameel olemas, et asjaga on mindud selgelt liiale. Ei?»