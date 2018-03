Vahur Kersna Hannes Võrnole: kui sul on juba skandaalne minevik, ei saa sa sellest kunagi päriselt lahti

Tänases otsesaates "Hannes Võrno 33 minutit" oli külaliseks telelegend Vahur Kersna. Kersna kiitis Võrno julgust teravatel teemadel sõna võtta, aga tõdes, et kui kellelgi on tätoveering otsa ees, siis jääb see märk meedia mällu igaveseks.