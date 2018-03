Hannes Võrno: Vahur Kersna on kõhkluseta Eesti telemaastiku suurkuju

«Vahur Kersna on kõhkluseta Eesti telemaastiku suurkuju, keda ma sügavalt austan ja keda pean väga heaks teleajakirjanikuks ning väga hea sotsiaalse närviga arukaks inimeseks. Meheks, kes saab väga hästi aru, mille jaoks meedia olemas on ja mis on tema ülesanded,» kommenteeris Võrno.