Evelin Võigemast reedab väärika vananemise saladuse

Imekaunis näitleja Evelin Võigemast tunnistas Buduaarile, et ka tema elus on olnud perioode, mil ta oma välimusega kuidagi rahule ei ole jäänud.

Täna küpsema naisena on staar leidnud rahu. «Vananemise suurim eelis ongi see, et sa teed endaga tõepoolest rahu,» lausus staar. Hetkel naudib Evelin oma uut tumedamat juuksetooni ja sellega kaasnevat positiivset tähelepanu.