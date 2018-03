Mis Leslie Da Bass? Chalice tegi juba aastaid tagasi Evelin Võigemastile loo «Naine...»

Chalice`i loo refrään on väga sarnane lauluga, mille Leslie Da Bass kirjutas Evelin Võigemastile. Seesama Leslie Da Bassi kirjutatud «Naine» tekitas hiljuti popmuusikamaailmas suure skandaali, kuna artist oli müünud sama muusikapala ka Tallinna Kaubamajale reklaamlooks. Loe skandaalist lähemalt SIIT .

Leslie Da Bassi plaadifirma Universal esindaja Margus Varusk täpsustas: «Loo «Naine» esialgne demo valmis juba eelmise aasta oktoobris. Saime kohe aru, et siin on singel!»

Leslie Laasner kinnitas Postimehele, et «Naine» on üks laul tema tänavu ilmuvalt plaadilt, kus ta musitseerib koos erinevate naislauljatega. Muusik toonitas: «See on minu albumil ilmuv minu singel.»