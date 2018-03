Eksmiss Madli Vilsar: Iraj Zand ei ole mind kunagi vägistanud ega uimastanud

Eksmiss ja ilmatüdruk Madli Vilsar teatas avalikult: «Iraj Zand ei ole kunagi vägistanud, uimastanud, manipuleerinud ega šantažeerinud mind. Ta on käitunud alati härrasmehelikult.»

Zandi sõnul oli Madli Vilsar saatnud 635 e-kirja, mis tõestavad nende omavahelise sõbraliku läbisaamise, nüüd Eesti asutuste ja Harju maakohtu käsutuses. «Ma tõestan, et preili Vilsar valetas ja näitan kirju, milles ta palus 850 eurot korteri ostuks, 850 eurot deposiidi tarvis ja veel 850 eurot maaklerile tasumiseks,» rääkis Zand, kes enda sõnul andis eksmissile kõik, mis neiu küsis. «Kokku 65 000 eurot,» on mees kokku arvutanud summa, mis ta on aja jooksul maksnud Madli Vilsarile.