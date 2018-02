Hannes Võrno hakkas taas avaliku elu tegelaseks

Elu24 kirjutas möödunud aasta novembris: «Hannes Võrno lakkas olemast avaliku elu tegelane». Mees kommenteeris toona avalikkuse eest kadumist Elu24 ajakirjanikule järgmiselt: «Mul on hea meel, et inimesed huvituvad minu tegemistest, aga laske mul elada enda eraelu.»



Mõned kuud hiljem on mees avalikkuse ees tagasi. Isiklikule blogilehele on mees teinud mitu kriitilist sissekannet valulikel teemadel. Samas kirjutab mees, et tegemist ei ole blogiga, vaid ta peab sellisel viisil kirjavahetust.



Eile sai teatavaks, et pikka aega ekraanilt ära olnud Hannes Võrno hakkab Tallinna Televisiooni (TTV) otse-eetris juhtima talk-show'd teemadel, millest avalikult sageli kõnelda ei julgeta.