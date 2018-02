Popansambel Respekt teeb teatavaks kurva uudise: laulja lahkub bändist

«Püüdsime mõlemad tema lahkumist vältida, kuid see on siiski vältimatu,» kirjutab Kerdo Mölder.

«Fakt on see, et Respekt lãheb edasi, aga Rita lahkumine on siiski suur löök ja läbielamine, loodame fännide mõistvale suhtumisele ja uue lauljatari soojale vastuvõtule, kerge ei saa see uus algus kellelegi olema,» lisas Mölder.