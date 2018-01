Kuulsat Eesti meeslauljat süüdistatakse raha maksmata jätmises ja teise mehe ahistamises

Elu24le esitas selle süüdistuse noormees, kes töötab Tartus taksojuhina. 29. detsembri öösel võttis ta ööklubi Level eest oma auto peale ühe silmnähtavalt purjus kliendi. See klient oli menuansambli Respekt laulja Kerdo Mölder. Taksojuht teda tookord veel ei teadnud.

Esmalt nõudis Kerdo, et mees ta sööma viiks ja praalis muuseas kui palju raha tal on. Taksojuht sõitis drive-in`i, kus laulja soovitas ka noormehel endale süüa tellida. «Härra muudkui korrutas, et tahab koos minuga süüa,» seletab noormees. Peale söömist keeldus Mölder aga järsku arvet tasumast.

See oli alles algus. Edasi väitis Mölder, et tal ei ole sularaha ka sellesama taksoõidu eest maksmiseks ning juht sõidutas ta lähima pangaautomaadini. Automaadi juures laiutas laulja taas käsi ning väitis, et pangakaarti ka pole. Siis aga juhtus midagi imelikku. «Järgmisel hetkel tahtis ta juba minuga millestki hirmsasti rääkida,» seletab taksojuht ning jätkab šokeeritult: "Mees seisis mulle hästi lähedale, vaatas mulle sügavalt silma ning hõõrdus minu vastu."

Menubändi Respekt laulja Kerdo Mölder FOTO: Promopilt

Kuna menulauljal väidetavalt ka oma koduvõtmeid kaasas ei olnud, hakkas Mölder noormehe sõnul nõudma, et tuleb ööseks tema poole. Kuigi taksojuht keeldus, proovis Mölder seda teemat veel mitu korda üles võtta. «Asetas korduvalt oma käe mulle õlale ning kutsus mind kallikeseks,» on noormees nördinud.

Viimaks suutis Mölder meenutada, et tal on keegi kodus. Korteri ukse taga olevat veel juhilt mitu korda üle küsinud, et kas ta ikka tuleb tema juurde. Taksojuht oli nõus minema, lootuses saada mehe kontakt. Mölder mõistis asja pisut teisiti. "Silmad särasid peas nagu kiimas meestel ikka, kes arvavad, et nad kohe midagi head saavad," kommenteerib ahastuses noormees Möldri siivutut käitumist.

Lõpuks, peale pikemat ukse taga kolkimist, avas üks noor neiu ukse ning Mölder sammus taksojuhi sõnul uhkelt tuppa ja kuulutas kõva häälega: «Kallis, meie oleme nüüd selle mehega koos!»

Kerdo Mölder ise möönab Elu24le, et sõitis tõepoolest tol ööl selle taksoga ning raha jäi vist maksmata. Laulja vabandab end sellega, et lahutas end samal ajal oma elukaaslasest ja plaanis Tallinna kolimist. Neiu, kelle koju Kerdo taksojuhti kutsus oli laulja 22-aasatane ekskallim. Kui taksojuht neiu poole pöördus, et oma sõidu eest soovitud 20 eurot saada, väitis too, et raha ei ole ning mehe rahaasjadest olnud temalgi aimu.

Selle peale olevat Mölder räuskama kukkunud. Staar visanud end diivanile pikali ja muudkui sõimanud taksojuhti. Juht lahkus lõpuks korterist telefoninumbri ja mõttega, et järgmine päev helistades saab asjad siiski klaaritud. Järgmised kaks nädalat saatis noormees Möldrile korduvalt sõnumeid, mida paraku ignoreeriti. Kui noormees kirjutas staari Facebooki kontole kommentaari, siis see kustutati ning mees blokeeriti saidilt ja vestlustest.

Kerdo Mölder naerab ahistamisjuttude üle FOTO: Erakogu