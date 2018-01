Fännid kaitsevad: fitnessikaunitar Erna Husko on oma tagumikuga palju vaeva näinud

Sellise reaktsioonilaine tekitas varasem kahtlusavaldus Elu24s , et kuulus Eestis elav soomlannast fitnessistaar Erna-Anna Husko oma veel kuulsama tagumiku lasknud kirurgiliselt paigaldada. Kaunitar ise kinnitas Elu24le, et pole kirurge oma keha kallale lasknud.

Mitmed fännidki kinnitavad meile sama. Nad teavad, kui palju on Erna Husko vaeva näinud, et endale selline kuum tagumik saada. «Ta teeb lihtsalt palju trenni ning toitub tervislikult,» on austajad veendunud.

Fännide pahmeel on koondnud kaebaja vastu: «See kes seal väitis, et ta on ilukirurgi juures käinud see on täitsa vale.» Fitnessikaunitari austajad peavad seda pahatahtlikku inimest tühiseks kuulsusejanulejaks.