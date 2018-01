«Eesti selgeltnägijate tuleproovi» osaleja vihjab pettusele

Saates osalenud nõid Anete avaldas kaameravälise seiga, mis paneb kahtlema saate aususes ja mainib, et saate kaameratagune ja eetripilt on tublisti erinevad.



Möödunud oktoobris jõudis avalikkuse ette ka nõiasaate video, kus teravam silm võis märgata, kuidas saatejuht Urmas Eero Liiv saates osalenud meesnõiale kaadri taga agaralt kaasa aitas. Elu24 küsimuse peale, kas saates on olnud kokkumänge või hämaraid seikasid, vastas Liiv, et kui osaline on õigel teel ja annab õigeid vastuseid, siis julgustab ta lihtsalt kaasa.



Mida täpsemalt paljastas nõid Anete kahtlastest kaameravälistest seigast, loe täispikka artiklit Õhtulehest.