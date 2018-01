Toomas Kirss ahistamisskandaalidest: vaatasin seda naistekarja, tulevad tissid püsti ja räägivad ahistamisest

Legendaarne telemees Toomas Kirss, kes on muuseas loonud Eesti esimese sarja «Salmonid» ja hetkel tegev sarja «Pilvede all» produtsendina, võttis hommikuses saates ette Hollywoodi ahistamisvastase kampaania «Time`s up», mille üheks suurimaks saavutuseks on siiani olnud Kuldgloobuste galal kokkuleppeline musta riietuse kandmine.

Produtsent tõi välja piinliku tõiga, millele varem palju tähelepanu ei ole juhitud: näitlejannad riietusid küll solidaarselt musta, kuid nende kleidilõiked olid hämmastavalt paljastavad: avatud dekolteedega ja läbikumavad. «Oleks te tulnud siis nagu nunnad,» kritiseerib Kirss «Te tulete tissid püsti!» Telemees on veendunud, et niimoodi pakuvad naised oma ihu lihtsalt seksikas mustas pakendis kõigile vaatamiseks välja.

Toomas Kirss leiab veel, et aastakümnete pikkune intervall, mille järel Hollywoodi naised lõpuks sõna võtma hakkavad on põhjendamatult pikk. «Kui sa naisnäitlejana kolmkümmend aastat mõtled, kas sind ahistati või mitte,» ironiseerib Kirss «siis peaksid sa tegelikult arsti juurde minema.» See Hollywoodi feministlik liikumine näib Kirisle pigem kui hämar vandenõu.