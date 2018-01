Hollywoodi naised koondavad jõud ahistamisvastaseks sõjaks

Hollywoodi naisnäitlejad on riburadapidi varemgi ahistamiste vastu välja astunud. Alates läinud aasta oktoobrist on aga see liikumine muutunud aktiivsemaks, paljastusi varasematest ahistamisjuhutmistest on aina juurde tulnud. Tegu ei ole siiski vaid minevikus kaevamisega, vaid aktuaalse probleemiga ka väljaspool Hollywoodi suurtööstust.

Tänavu aasta võtavad 300 Hollywoodi naist: näitlejad, agendid, stsenaristid, režissöörid end ühise loosungi all võitluseks kokku. Kõnekas näide sotsiaalmeediakampaaniaist oleks Taavi Rõivase skandaali tuules Eestissegi jõudnud #MeToo-liikumine. Meediasõda, mis jõudis ka linnatänavatele, kandis nime #SheKnew 1. jaanuar 2018 aga algas suur võitlus nime all #Time`sUp, mida võiks tõlkida: Kaua võib! Üleskutse peamine idee on muuta naistesse suhtumist ka väljaspool meelahutusmaastiku piire.

Kerry Washington ahistamisvastane power-naine | FOTO: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures/TM/ROT/Capital Pictures

Filmistaaride poolt ülestõmmatud loosung võiks levida kõikjale: alates põllumajandusettevõtetest kuni koosolekuruumideni. Manifest kõnetab muuseas ka lesbisid, biseksuaalseid ja transgender-naisi, kellele tehakse liiga ka teiste naiste poolt. Muude meetmete hulgas on Time's Up julgustanud naisi tänavusel Kuldgloobuste galal sümboolset musta rõivast kandma.

Liikumist toetavad paljud Hollywoodi suurimad nimed, sealhulgas Reese Witherspoon, Natalie Portman, Kerry Washington (fotol ülal), Shonda Rhimes, Eva Longoria, Ashley Judd, Ameerica Ferrera, Emma Stone (fotol all), Rashida Jones ja mitmed teised. Näis, kas meediasõda ise ka niivõrd hoogne tuleb kui selle manifest. Kuid tegu on esimese suure sammu ja üleskutsega, mis peegeldab pahelist maailma, milles me elame.