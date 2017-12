Mida teadis Meryl Streep kurikuulsast Hollywoodi ahistajast Harvey Weinsteinist?

Hollywoodi üks hinnatumaid naisnäitlejaid Meryl Streep nimetas filmiprodutsenti Harvey Weinsteini, keda mitmed teised kuulsad näitlejannad seksuaalses ahistamises süüdistavad, oma tänukõnes 2011. aastal Kuldsete Gloobuste jagamisel lausa Jumalaks. Siiani on Streep väitnud, et ei tea mehe räpastest saladustest midagi.

Nüüd on Meryl Streep ka väidetavatel ahistatutel hambus. Näitleja on sotsiaalmeedia kaudu kisutud Hollywoodi vapustanud ahistamisskandaali. Twitterist alguse saanud anti-kampaania loosung «SheKnew» («TaTeadis») on ähavardavate mustvalgete Meryl Streepi fotopostrite näol ka USA tänavatele jõudnud.

Kui näitlejanna tõesti teadis rohkem, oleks sümboolse musta kleidi kandmine tulevasel Oscari-galal vaid tühipaljas žest selle kõrval, mida naine ahistajast ausalt rääkida võiks. USA TODAY andmeil on Meryl Streep oma kindel, et ta ei teadnud ka 90-ndatel neist juhutmistest midagi ja Twitteri-kampaania on tema arvates lausa solvav.