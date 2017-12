Kas ETV+ lahkub vabalevist? Kanali sihtgrupp Ida-Virumaal näeb telepilti moonutatud kujul

ETV+ juhataja Darja Saar | FOTO: Olesja Lagašina

«Sellisena näevad ETV+ pilti vabalevi kliendid Ida-Virumaal,» postitab Darja Facebook´is näite saatest «O.M.A.D» ekraanipildist.



«Meil on 3 võimalust edasi minna: jätta nii nagu on, viia ETV+ üle Multipleks 1 paketti või loobuda vabalevi teenusest üldse. Esimene variant 2,5 aastaga näitas, et ei õigusta ennast,» kirjutab Darja.

Kodanik nimega Eleka Rugam-Rebane küsib pildi allolevas kommentaariumis, mis on nendest valikutest otstarbekam.



«Otstarbekam on «Multipleks 1» prooviperioodiks 1 aasta. Seejärel tulemuste mõõtmine ning selle alusel otsus kas jätkata vabalevis või lahkuda sealt,» annab ETV+ peatoimetaja vastukaja küsijale.

«Kuid mitte mingil juhul «Multipleks 6» paketis jätkamine. See on kompromissotsus, mis oli tehtud EKRE survel. Nagu oleks vabalevis, aga samas säästuvariant, et ERR nõukogu liige rahul oleks.»

Eesti Rahvusringhäälingu venekeelne telekanal ETV+ alustas tegutsemist 2015. aasta sügisel. Peatoimetaja valiti välja avaliku konkursi põhjal, kuhu saadeti kokku 23 avaldust.