Personaaltreeneri kolm reeglit, mis aitavad säilitada head vormi ka pühade hooajal

Rikbergi sõnul ununevad pühade aegu paljudel head söömisharjumused, trenni minemist lükatakse edasi ning nadi ilma tõttu leitakse ikka põhjuseid, miks jalutuskäigu asemel hoopis soojas toas mõnuleda. See kõik võib aga lõpuks tähendada nõrgenenud immuunsüsteemi, pitsitavat vöökohta ja üleüldist halba enesetunnet.

Selleks, et ahvatluste ajal laiskusest võitu saada ja tervislikkuse rajal püsida, jagab personaaltreener mõningaid nippe.

Ära jäta söögikordi vahele

Näljasööstude ja erinevate isude vältimiseks ei tohi unustada täisväärtuslikku hommikusööki ka vabadel päevadel, mil kiputakse kauem magama. Kiudainetest tulvil hommikueine aitab päeva vältel hoida energiataseme ühtlasena ning peletab eemale ka ebatervislikud isud. Eriti lihtne on hommiku- ja lõunasööki unustada just kiirel pühadeperioodil, kuid rutiini hoidmine on siiski äärmiselt tähtis. Nimelt aitab see õhtusöögil kalorite tarbimise kontrolli all hoida ja ka ülesöömist vältida.

Vähem süsivesikuid, rohkem valke

Külma ilmaga muutuvad süsivesikud ja mitmed n-ö lohutustoidud inimestele maitsvamaks. Pärast isudele alistumist tõuseb aga kehas serotoniini tase ja see paneb meid end õnnelikena tundma. Selle tunde püsima jäämiseks kipume aga taaskord süsivesikutega liialdama ning satumegi nõiaringi, mis võib lühikese ajaga tuua paar lisakilo.

Isusööstude vastu aitab valgurikaste toitude osakaalu suurendamine menüüs. Need tekitavad pikemaks ajaks täiskõhutunde ja aitavad seeläbi vältida ka ülesöömist. Proovi traditsioonilisele jõululauale valmistada üks kaunilt kuldne ja pühadehõnguline ahjukana, mille kõrvaseks tervistavad köögiviljad. Kellele kehakaal ja kalorite lugemine eriti olulised, saavad nautida kanafileest rasvavaest toitu, mis näiteks särtsaka kaneeli ja mahlase apelsini lisamisel muutub jõululauale sobivaks täisväärtuslikuks ja tervislikuks kõhutäieks.

Kuna keha põletab valkude seedimisel rohkem kaloreid kui näiteks süsivesikute puhul, siis tuleks ka pühade järgselt lisada menüüsse rohkem ainevahetust kiirendavaid valgurikkaid toitusid.

Utsita end liikuma

Külma tuule ja madalate temperatuuride tõttu ei kipu talvel just paljud vabatahtlikult õue minema, kuid liikumine on ka sel ajal väga tähtis. Isegi, kui jõuad treeningsaali pooleks tunniks või teed kodus päeva alustuseks mõned harjutused, tänab keha sind hiljem.

Sea endale lühiajalisi eesmärke ja kutsu näiteks sõber nädala vältel igaõhtusele jalutuskäigule. Talv pakub harrastamiseks ka ainulaadseid aktiivseid tegevusi nagu uisutamine ja kelgutamine. Samuti ei pea erinevate loodusradadega tutvumine jääma vaid suviseks meelelahutuseks. Võimalusi on mitmeid – leia endale vaid sobivaim!

Alustada võid juba jõuluõhtul, kui kõht on heast-paremast punnis ja uni varakult silmi kinni vajutab. Utsita terve pere soojalt riidesse panema ning kõndige koos taevakaare all.