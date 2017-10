Laura Kõrgemäe äriga väidetavalt seotud mees otsib sotsiaalmeedia vahendusel uusi naisi

Mitmed naised on skandaaliga seoses maininud veel kahte nime - Oliver Moosus ja I.J. Zand.

Elu24ga vestelnud neiu kohtus kolmikuga umbes aasta tagasi restoranis Gianni, kus Zand rääkis, et ta on Inglismaalt pärit ja tal on hotell Floridas, millele ta tahab promo teha. Mees olevat talle pakkunud promotöö eest palju raha ja riideid, mida neiu pidas kahtlaseks, sest tööpakkumine ei sisaldanud suurt midagi peale ilus olemise.

Publik kirjutab, et Zand otsib võimalikke ohvreid ka sotsiaalmeediast - Zand võttis sel suvel ühe neiuga ühendust Facebooki vahendusel, kuid seda, kuidas härra võis täpsemalt temani jõuda, ei osanud allikas öelda, sest kuigi mees viitab oma sõnumis «ühistele sõpradele», siis ei Laura Kõrgemäe ega Kerstin Koort nende hulka ei kuulu.

Laura Kõrgemäe on igasuguseid süüdistusi kategooriliselt eitanud.