Paljastus: Laura Kõrgemäe võttis kahtlasele kohtumisele kaasa oma 5-aastase poja

Neiu, kes oli toona 20-aastane, oli Laura juhitud firmas Invidia töötanud aasta-poolteist, kui eksmiss temaga Facebooki vahendusel ühendust võttis.

«See juhtus umbes samal ajal, kui teistele kirjutati. Ta kirjutas sama - et on missivõistlus, auhind on selline ja Floridas on kohtumine. Samamoodi läksime sinna Gianni restorani. Seal oli see mister Zand ja mingi mees oli veel,» meenutas neiu.

«Laura ja ta poeg oli ka. See oli lõunane aeg, sõime lõunat, kõik oli jumala tšill. Ei tundunud kahtlane, seda enam, et tal oli väike poeg kaasas.»

Zand rääkis neiule, et ta on Inglismaalt pärit, tal on hotell Floridas ja ta tahab sellele hotellile promo teha.

«See tundus hästi kahtlane jutt, kuna tundus liiga hea, et mingi suvaline mees lihtsalt pakub, et ah, annab raha ja läheme šoppama ja see on ainuke tööülesanne. Põhimõtteliselt muud ei pidanud tegema kui ilus olema. Ma olin väga skeptiline.»

Zand tollel kohtumisel midagi ebasobivat ei öelnud, aga hiljem lisas mees ta Facebookis sõbraks.

«Siis oli küll selline, et tegi pakkumisi ja kunagi ei rääkinud otse asjast - a la korra kuus käia Inglismaal ja ta maksab 2000 või 2500 eurot. Ta ei öelnud, milles asi on, aga palus võtta sõbranna kaasa, et julgem oleks. Ma uurisin selle kohta ja tundus väga kahtlane. Rääkisin oma emaga ja lõpuks pakkusin, et võtan ema kaasa ja see talle ei sobinud.»

Suhtlus kestis veel paar kuud. Mees ei tahtnud Facebookis rääkida, vaid kokku saada ja küsis numbri.

«Ma lõpuks ei rääkinud ise. Sain aru, milles asi on, aga tundus, et mul ei ole mõtet kuskile minna rääkima ka, kuna ma olin suht kindel, et keegi ei usu mind,» tunnistas neiu.

Neiu töötas Invidias aasta-poolteist ning enne seda polnud aset leidunud midagi kahtlustäratavat, ta oli agentuurile teinud promosid, kuid mitte midagi sellist, nagu talle nüüd pakuti. «Ma mõtlesin, et see on tuntud agentuur ja seal ei saa olla midagi.»

Neiu enam Invidias ei tööta ja ta mäletab, kuidas Laura suhtumine muutus. «Mäletan, et pärast seda oli Laura tõre. Pidin viis korda küsima, et ta lepingu lõpetaks. Lõpuks ta vastas, et on lõpetatud.»

«Ma arvasin, et väga palju ei ole selliseid neiusid, kellele selline pakkumine tuli. Ma arvasin, et mitte keegi polnud nõus sellega, kuna see oli tõesti väga kahtlane,» kommenteeris neiu, milliste tunnetega ta skandaali avalikukstulekut jälgis.