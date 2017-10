Süüdimõistmisel ähvardab kupeldajat pikk vanglakaristus

«Kui isikud on pettusega asetatud olukorda, kus nad on sunnitud tegelema prostitutsiooniga, siis see kvalifitseerub Eestis inimkaubandusena ja selle eest on ette nähtud üsna ranged karistused,» selgitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne «Seitsmestes». «Kõige kergemal juhul kuni seitse aastat vangistust, halvemal ja raskemal juhul kuni 15 aastat vangistust.»

«Kui seal ei ole konkreetselt pettusega mõjutatud, vaid ongi mõjutatud isikut tegelema prostitutsiooniga, kvalifitseerub see kupeldamiseks, mis omakorda näeb ette vangistuse kuni viis aastat,» lisas Ranne.

Ranne rõhutas, et politsei on sarnaste asjade uurimisel diskreetne ja professionaalne.

«Kartus on üks läbivaid teemasid sellistel teemadel ja teine põhjus on valehäbi. Ma siinkohal julgen küll öelda, et häbeneda ei ole nendes asjades üldse mitte midagi. Kui teise osapoole poolt on tulnud selline pakkumine, siis hea oleks sellest koheselt teavitada. See asjaolu, et keegi justkui on Eesti tingimustes avaliku elu tegelane, see ei ole meie puhul mitte mingisugusel viisil ei meie otsuseid ega hilisemat menetlust mõjutav. Me pigem teeme neid asju igapäevaselt, väga delikaatselt ja kannatanuid säästvalt. Ootame sellistel juhtudel kindlasti pöördumist,» rõhutas Ranne.