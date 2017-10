CIA: Põhja-Korea diktaator ei ole hull, vaid ratsionaalselt mõtlev näitleja

USA luureanalüütikute sõnul võib Kim olla provotseeriv, lubades teha USAsse kaugmaaraketi rünnaku ja jätkates tuumakatsetusi, kuid noorel liidril on oma kaval starteegia ja agenda, edastab msn.com.

«Kim Jong-uni ähvarduste ja tegeliku elu vahel on suur lõhe. Kindlasti ei tõuse ta mõnel hommikul voodist, et anda käsk rünnata Los Angelest. Ta soovib elada pika viljaka elu ja surra rahulikult vanadusse,» selgitas CIA Korea missioonikeskuse asejuht Yong Suk-lee.

CIA arusaam Kimi käitumisest ei kattu USA presidendi Donald Trumpi omaga, kes peab Põhja-Korea liidrit USAle suureks ohuks. Kimi pidevate raketikatsetuste tõttu kasutab Trump tema kohta hüüdnime Väike raketimees.

Trump sõnas mõni aeg tagasi New Yorgis ÜRO peaassambleel peetud kõnes, et Kim on kogu maailma haaraval enesetapumissioonil.

Trump on seni jätkanud Kimist hullu diktaatori pildi maalimist, kuid teemaga rohkem kursis olevad luureagendid ja analüütikud on teisel arvamusel.

«Kim Jong-un ei soovi Korea poolsaarel ega mujal relvakonflikti tekkimist ja tegelikult üritab ta seda kõigest väest ära hoida. Tuleb arvestada, et autoritaarsed režiimid on väga konservatiivsed, muudavad vähe ja üritavad pikalt vanas kinni olla. Minevikus olijaid ei saa kuigi suureks ohuks pidada,» teatas Yong.

CIA luureanalüütik Michael Collins lisas, et Kimile meeldib näitemängu teha, üritades koomikuna USAd ja rahvusvahelist üldsust ärritada. Ta teab, kus on piir ja sellest üle ta ei lähe, vaid uurib «vaenlaste» reageeringuid, jätkates oma ähvardusmänge.

Samas peetakse Kimi oma rahva suhtes siiski julmaks diktaatoriks. Lõuna-Korea rahvusliku julgeolekustrateegia keskuse andmetel on ta alates oma võimule tulemisest 2011. aastal lasknud hukata vähemalt 340 inimest, kellest 140 on olnud tema režiimi kõrged ametnikud ja poliitjuhid. Hukatute seas on olnud ka ta pereliikmeid.