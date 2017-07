Eesti kuulsad kokku-lahku paarid

Henrik Normann ja Kati Jäger

/ Viktor Burkivski

"Meie tunded pole kustunudki! Headel romaanidel on alati järg, need ei lõpe ühe raamatuga, ma ei oska seda teemat kuidagi kokku võtta..." rääkis näitleja Henrik Normann 2015 aastal tänases Kroonikas oma kunagisest armastatust Kati Jägelist, kellega ta taas koos aega veedab.

LOE LISAKS: Evelin Võigemasti sõrmes taas abielusõrmus?

44-aastane näitleja Henrik Normann, kes tänavu jaanuaris tunnistas, et on lahku läinud oma lapse emast ja elukaaslasest Monika Sepast, ütleb, et tal on 26-aastase Kati Jägeliga, keda ta kohtas 2006. aastal "Kolme lillekese" suvetuuri ajal ja kellesse armus, praegu ametialased suhted: "Meid seob tihe koostöö, näiteks tegime koos just ansabli Respekt muusikavideo."

Mart Müürisepp ja Kaisa Selde

Kaisa Selde ja Mart Müürisepp / Viktor Burkivski

Näitlejate Kaisa Selde (30) ja Mart ­Müürisepa (25) sõprus algas armastusest. Pärast esimest kohtumist seitsme aasta eest tunnistasid nad teineteisele, et mõlema südames on armastus. "Ma teadsin algusest peale, et tema on minu mees. Samas mõtlesin kohe, et miks ta peab selline olema,” rääkis Kaisa Anne ja Stiilile. Mart oli siis 17aastane nukuteatri noortestuudio õpilane ja Kaisa 22aastane tudeng. “Mart on öelnud, et tänu mulle hakkas ta armastama ka nukuteatrit. Kõigepealt armus minusse ja siis nukkudesse,” lisas Kaisa, kelle kuum suhe kestis kolm aastat, kuni see tuumapommina plahvatas. Paar käis kokku ja lahku, kuid nüüd on igavesti kokku jäädud sõpradena.

Lenna Kuurmaa ja Robert Vaigla

Juba 2009. aasta kirjutati Lenna Kuurmaast ja Robert Vaiglast kui on-koos-ja-ei-ole-koos paarist. Noorte armulugu sai alguse juba Lenna ninjatüdruku aegadel. Tänaseks on paaril kaks imeilusat last.