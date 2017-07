Evelin Võigemasti sõrmes taas abielusõrmus?

Armastatud näitlejapaar Evelin ja Priit Võigemast teatasid eelmise aasta lõpus, et lahutavad enda 11 aastat kestnud armastuseliidu. Eelmisel nädalal toimunud noorte laulu- ja tantsupeol jäid ilusad inimesed aga silma taas koos, jalutades paljude kõrvaltvaatajate rõõmuks taas sõbralikult teineteisel käest kinni hoides.

Silma jäi ka sõrmus, mis säras Evelini sõrmes. Kas Evelin ja Priit on taas koos?

Evelin selgitas, et sõrmuse näol on tegemist tema vanaema pärandiga ja kuna laulupidu on Evelini ja Priidu lastele esmakordne, siis lastevanematena on loomulikult nad koos kaasa elamas, vahendab Kroonika.

Evelin Võigemast abiellus 29. juulil 2005 kursusekaaslase, samuti Linnateatri näitleja Priit Võigemastiga. 12. märtsil 2007 sündis nende perre esimene laps, tütar Loviise. 2009. aasta 26. juulil teine laps, poeg Lennart.