Comedy Estonia lahkab: Lasnamäe asub tsivilisatsiooni ja postapokalüptilise tühermaa piiril

Sellest, kuidas Lasnamäel asjad tegelikult käivad, jutustab kuulajatele Comedy Estonia üks staažikamaid koomikuid Karl-Alari Varma oma soolo-show's «Betooni-beebi». «Betooni-beebi» on Karl-Alari esimene täispikk show, mille jaoks on ta materjali kogunud terve oma elu, kuna Karli võib vabalt nimetada Lasnamäe põliselanikuks. Ja uskuge, materjali, mida teistega jagada, Lasnamäel juba jätkub.

Karl-Alari ise ütleb, et Lasnamäe asub «tsivilisatsiooni ja postapokalüptilise tühermaa piiril». Teda kuulates võib tunduda uskumatu, et Eesti pealinnas on linnaosa, kus suitsupakist võib saada päästerõngas, mis säästab peksu eest või et tavaline sihvkapakk on just see, mis aitab paneelmajade rägastikus leida kodutee.

Karl on koomik, kes teab, kuidas jõuda inimesteni läbi oma huumori ning nad end hästi tundma panna. Tema jaoks pole probleemiks ka enda üle nalja heita. Karli laval nähes taipad, et tema kodutu jõuluvana välimuse taga peitub lõbus hing ja soe süda ning tema jutustuste kuulamine on alati tummine kogemus.

Isegi kui Lasnamägi pole sulle tuttav kant, siis muretsemiseks pole põhjust – Karli naljad on sisimas ikkagi üldinimlikud ja kõigile hingelähedased. Lasnamägi on lihtsalt lõuend, millele ta oma lugusid maalib. Karl viib publiku eksootilisele Lasnamäe-reisile juba peagi Rakveres, Haapsalus ja Võrus. Karli juhatab sisse koomik Ardo Asperk.