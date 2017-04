Galerii! Kohalikud ilueksperdid uurisid, kuidas aeglustada naha vananemise kulgu

VICHY uue päevakreemi SLOW AGE tutvustus toimus päikseküllases Maakri 21 Art Space Kunstigaleriis.

6. aprilli pärastlõunal said iluhuvilised mõnusas kevadises Tallinna atmosfääris tutvuda Prantsuse kaubamärgi VICHY uue tulijaga – innovaatilise SLOW AGE päevakreemiga.

Maakri tänaval Art Space Kunstigaleriis olid kohal blogijad, peamised iluvaldkonna esindajad ning pikaajalised koostööpartnerid. VICHY kaubamärgi Baltikumi Turundusjuht Marija Žuka lausus avasõnad ning dermatoloog Kairi Nurm pidas loengu eksposoomi (keha välised - ja välised tegurid nagu päikesekiirgus, õhusaaste, stress, toitumine jne.) mõjudest näonahale.

/ Jelena Rudi

Seejärel oli sõna VICHY Eesti meeskonnal, kes tutvustasid SLOW AGE kreemi lähemalt. Lisaks tõid nad välja salanipid võitluses eelpool mainitud nahka kahjustavate eksposoomi teguritega ning jagasid näpunäiteid, kuidas jälgida «vanane kiirustamata» mõtteviisi ka tänapäeva kiires maailmas.

/ Jelena Rudi

SLOW AGE üritusel olid kohal ka hoolikalt valitud VICHY kaubamärgi saadikud: ilublogija ja ajakirjanik Stella K. Wadowsky ning turundusekspert Iti Malken jagasid oma muljeid.

Kuigi VICHY saadikud on erinevatest vanusegruppidest, märkisid mõlemad, et juba esimestel kasutusnädalatel esinesid tuntavad nahastruktuuri paranemise märgid. Lisaks toodi välja SLOW AGE päevakreemi mõnusalt kerge tekstuur ning meeldiv lõhn, UV kaitse, sobivus kiiresse eluviisi ning, punaste laikude vähenemine ja ning niisutatum ja pringim nahk esimesest kasutuskorrast. Saadikud tõid lisaks välja, et SLOW AGE kreem sobivuse hästi ka tundliku nahaga inimestele.

/ Jelena Rudi

Iluteemade kõrval oli SLOW AGE üritusel fookuses ka üldine tervislik eluviis. Rahvusvaheliselt on VICHY ja SLOW AGE valinud partneriks Jamie Oliver, kes on tuntud tervislike eluviiside edendamisega juba 15 aastat. Jamie koostöös VICHYga on välja töötanud mõned spetsiaalsed retseptid – head toidud nahale, mida saab näha tulevikus kohalikust VICHY Eesti Facebook lehelt. Baltikumi tasandil demonstreeris tõelist meistriklassi Riia restorani ENTRESOL peakokk ja omanik Raimonds Zommers, kes rääkis külalistele, et naha välispidisest turgutamisest vähemoluline pole ka see, mida me sööme. Samuti kõik suupisted olid valmistatud komponentidest, mis on nahale kõige paremad: avokaado, apelsin, lõhe ning pähklid. Meeleoluka ürituse lõpetas spetsiaalselt valitud desserdi nautimine.

/ Jelena Rudi

SLOW AGE päevakreem on igapäevane nahahooldus, mis aeglustab ja korrigeerib vananemismärkide tekkimist, muutes naha ennustatavat vananemise kulgu. VICHY laboratooriumides tuvastati keskkonna, emotsioonide ja elustiili mõju vananemisilmingute tekkele ning üheksa aastase teadustöö tulemusena loodi päevakreem SLOW AGE. See sisaldab võimsate toimeainete kooslust: antioksüdantne Baikalini juur, probiootiliselt saadud Bifidus ning rahustav, tugevdav ning taastav VICHY termaalvesi, mis aitab kaitsta nahka kahjulike sise- ja välistegurite eest. Sobilik tundlikule nahale: testitud dermatoloogilise järelevalve all. Mittekomedogeenne. Hüpoallergeenne. Kerge ja värske siidine emulsioon. Kasutada igapäevaselt, vältida silmaümbruse piirkonda.