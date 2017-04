Video: Austraalia üleujutusalal ujus krokodill?

Kui Austraalia telereporterid tegid Rockhamptoni oludest ülekannet, jäi neile silma midagi, mis võis olla krokodill, edastab news.com.au.

Queenslandi Rockhamptoni üleujutus / Kuvatõmmis/Youtube

See ehmatas neid, kuna kohalikud võimud olid andnud hoiatuse, et üleujutusaladel võib olla ohtlikke veeloomi.

«Meie kaamera ette jäi vist krokodill,» teatas reporter Bianca Stone, näidates samas aia taga olnud objekti suunas, mis meenutas krokodilli pead.

Ajakirjanikud liikusid paadiga oletatavale krokodillile lähemale ja said aru, et see oli hoopis kivist krokodill-aiakaunistus.

«Tänan õnne, et see on aiakrokodill, mitte päris krokodill, kuid ta ajas ikkagi hirmu nahka. Teada on, et üleujutusaladel on nähtud ka päris krokodille,» lisas reporter.

Queenlandi looduskaitseametnike teatel on nad uputasalal näinud lisaks krokodillidele ka püütoneid ja teisi madusid, kes ronivad majade katustele, üritades veelõksust pääseda.

Channel 9 reporter Tom Steinfort leidis üleujutusveest suure mao, kes oli oletatavalt uppunud.

Rockhamptoni elanike sõnul on nende linn nagu minimõõdus Veneetsia, vahe on selles, et veest võib leida ohtlikke loomi.