Prooviabielu-Helen avariist: meiega on kõik hästi

Heleni kõige hiljutisem teleprojekt on «Prooviabielu», kust ta endale teatavasti ka kaaslase leidis. Üleeile saadeti Elu24le fotod Tartust, Raatuse tänavalt, millelt võib näha, et Helen sattus väiksemasse liiklusõnnetusse. Tänaseks on Helen ka ise intsidenti kommenteerinud ning öelnud, et rohelise foori ajal jäi tema ees olev auto järsult seisma. Kuigi ta püüdis olukorda autot pidurdades päästa, oli siis juba liiga hilja.

Tuli välja, et Helen oli tol momendil teel Tartu bussijaama, et seal samuti «Prooviabielus» tuntust kogunud Kalvi-Kallega kohtuda. Mees tuli seepeale aga sündmuskohale ning üheskoos aeti õnnetusjärgsed asjatoimetused korda. Helen ütleb, et nii tema kui Kalvi-Kallega on kõik korras ja muretsemiseks põhjust ei ole.