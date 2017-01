Charlie Sheen: kui HIVi diagnoosist teada sain, tahtsin end otsekohe tappa

51-aastane staar tunnistas kolmapäeval saates «Good Morning America», et ta mõtles ümber tänu emale.

«Päeval, mil ma diagnoosi teada sain, tahtsin otsekohe endale kuuli kerre kihutada. Kuid mu ema oli sealsamas ja ma ei saanud seda tema silme ees teha või siis lasta tal enda laipa leida ja seda jama koristama hakata,» sõnas Sheen.

Sheen sai haigusest teada 2011. aastal ja ehkki ta oli toona hirmul, valdab teda nüüdseks tänutunne.

«Ma tunnen end hästi. Ma olen tohutult tänulik! Ma saan nüüd inimesi selle haiguse kohta harida ja olla tõrvikukandjaks paljudele, kes kannatavad sama asja käes,» ütles näitleja.

Sheen kasutab testimisel olevat ravimit, mis aitab haiguse kontrolli all hoidmist lihtsamaks teha, sest see tähendab ainult ühte süsti nädalas.

«Mõned päevad on paremad kui teised, kuid enamik päevi on paganama lahedad. Mul on väga vedanud, et selline ravim nüüd saadaval on,» sõnas ta.