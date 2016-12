Video: Taiwani kooli natsiparaad tekitas rahvusvahelise skandaali

BBC teatel on videol näha, et õpilased kannavad paraadil natsivorme ja natsilippe ning neil oli ka papist tank.

Lisaks laulsid õpilased natsidega seostatud palasid ja tegid natsitervitusi.

Natsiparaad ärritas eriti Iisraeli võime ning Taiwanis resideeruv Iisraeli saadik nimetas juhtunut solvanguks. Taiwani presidendi kantselei ja välisministeerium esitasid hiljem selgituse ja vabanduse.

Kantselei teatel ei olnud sellise paraadi korraldanud kool ajalooliste faktidega, kaasa arvatud holokaustiga, kursis.

Kuang Fu keskkooli direktor Cheng Hsiao-ming palus avalikult juhtunu pärast vabandust, astus oma kohalt tagasi ja kinnitas, et tema vastutab selle eest, et paraadil ülistati natse.

Omapoolse vabanduse esitas ka selle kooli õppeala juhataja Lioa Ching-lin, kes samuti võttis juhtunu eest vastutuse, kuid tagasi ta ei astunud.

Taiwani kooli esindajate teatel plaanivad nad ajaloo õppekava muuta ja rääkida rohkem Teise maailmasõja jala toimunud holokaustist. Samuti näidatakse sellel teemal filme, näiteks «Schindleri nimekirja».

Kooli teatel kohaselt kutsutakse õpilastele ajalooloenguid pidama Iisraeli saatkonna esindajaid.

Taiwani meedia andmetel oli alguses kooli aastapäeva paraadi teemaks pakutud Araabiat ning Tuhandet ja ühte ööd, kuid terrorismikartuses jäeti see ära. Õpilastele meeldis rohkem Adolf Hitleri ja natside teema ning selle juurde jäädigi.

Kuna sellel koolil on musta värvi koolivorm, siis oli seda lisandite abil lihtne muuta natsivormiks.

Õpilased sõnasid hiljem meediale, et nende arvates näitas natside teema valimine nende loovat mõtlemist, kuid nad ei arvanud, et see teema võib Iisraelile sadade tuhandete juutide hukkumise tõttu vastumeelt olla.