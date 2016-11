Video: Egiptusest leiti üle 120 iidseid laevu kujutava joonistuse

Umbes 3800 aasta vanused laevajoonistused leiti ehitises, mis asub vaarao Senusret III hauakambri lähedal, edastab foxnews.com.

USA Pennsylvania ülikooli Penni muuseumi kuraatori Josef Wegneri sõnul näitavad need joonistused detailselt, milliste laevadega sõideti sajandeid tagasi Niilusel ja Vahemerel.

Vana-Egiptuses oli komme panna vaaraole hauapanusena kaasa ka laevu ja paate ning matmispaikadest või nende lähedalt ongi neid leitud mitmeid, kaasa arvatud vaarao Tutanhamoni hauast. Arvatakse, et seinajoonistused võivad kujutada vaarao Senusret III ajastu laevu.

Sealsed suurimad laevade kujutised on 150 sentimeetri pikkused ning neil on näha maste, purjesid, taglastust, aere ja tekihoonet. Mõnel joonistusel on pardal näha ka inimesi, eelkõige sõudjaid.

Osa laevade joonistustest on lihtsad ja väikesed, teised aga suured ja võimsad, nagu tegemist oleks täissuuruses laevaga. Kõige väiksem laevajoonistus on vaid kümnesentimeetrine.

Wegneri sõnul on üle 120 laevakujutise hästi säilinud, kuid varasematel sajanditel oli laevapiltidel mitmeid värvilisi lisandusi nagu taimed, lilled, mitmesugused loomad, kaasa arvatud gasellid ja härjad.

Laevajoonistustega hoone, mille suurus on 20 meetrit korda neli meetrit, sissekäigu lähedal leiti pinnasest 145 keraamilist anumat, mida võidi kasutada vedeliku transportimiseks.

Laveajoonistustega hoone leiti Abydosest juba 20. sajandi alguses, kui piirkonnas tegi aastatel 1901 - 1903 väljakaevamisi Egypt Exploration Fund (EEF), kuid siis ei pakkunud see vaarao matmispaiga lähedal olev hoone arheoloogidele huvi. Esimene ülestähendus «laevahoone» kohta pärineb 1904. aastast.

Teadlaste sõnul ei ole veel teada, kes suure hulga laevu jäädvustas ja miks seda tehti. Samas valmisid pildid üsna lühikese aja, mitte sajandite jooksul.

Ühe teooriana pakuti välja, et kui iidsed egiptlased ehitasid Niilusel sõitmiseks paadi või laeva, siis nad joonistasid sellest pildi. Teise teooria järgi jäädvustati need laevad pärast vaarao Senusret III surma ja see lubab oletada, et vaarao oli agar seilaja.

Arheoloogid ei ole veel välja nuputanud milleks palju anumaid vaja minna võis, kuid nad oletavad, et vaarao matusetseremoonia ajal võis neis vesi olla, mis kallati hoonesse, kuhu pandi ta mälestuseks väike laevakoopia sõitma.