Päev pärast pulmapidu jagasid Marimellid ühismeedias videoklippi, mis nad paarile ikkagi kinkisid. «Mallu & Märteni pulmadeks viisime hoopis 1 pulma-aastapäeva kingituse!» kirjutasid nad postituse juurde ning rääkisid: «See on üks asi mida teie ka soovitasite! See on kuumaõhupalli sõit aga ma tegin sellise asja, et nad saavad sinna minna oma esimesel pulma-aastapäeval.»

Video alla on tulnud mitmeid kommentaare, kus inimesed tõdevad, et pruutpaar oli oma hiljutises YouTube’i videos korduvalt maininud, et nad ei soovi pulmakingituseks elamusi. «Tundub, et te neid väga ei jälgi, nad on korduvalt öelnud, et selliseid kingitusi ei soovi, ja nende reaktsioon videos oli ju selge...,» kirjutas üks kommenteerija. «Ma söön oma mütsi ära, kui nad seda kingitust kasutusele võtavad,» lisas teine naerdes.